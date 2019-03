McSim Monza ti porta in pista: la simulazione diventa... realtà

10/03/2019

Guidare una Formula 1 è il sogno di molti e ora è possibile grazie a McSim Monza, il primo centro di simulazione nato nella città della F1 per eccellenza. Dal virtuale alla realtà, il tempo di calarsi nell'abitacolo per diventare un pilota al 100%. Dal rumore, alle vibrazioni e anche un sistema di ventilazione per riprodurre tutte le sensazioni: è come essere in pista, ma a pochissimi dall'Autodromo. Ronny Mengo l'ha provato per noi.