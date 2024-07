McLaren senza rivali, solo Verstappen nella scia di Norris e Piastri. Ferrari in ritardo

PROVE LIBERE 3

Il pilota inglese della McLaren prenota la pole del tredicesimo appuntamento del Mondiale

McLaren superlativa a Budapest nel turno finale di prove libere prima delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Lando Norris stacca la miglior performance con il tempo di un minuto, 16 secondi e 98 millesimi davanti al proprio compagno di squadra Oscar Piastri che si lascia alle spalle un venerdì problematico e chiude a 44 millesimi dal leader. Terzo tempo per Max Verstappen (+0.281) davanti alla Mercedes di George Russell (+0.466). Solo quinta la migliore delle Ferrari: ancora una volta Carlos Sainz più brillante di Charles Leclerc ma il ritardo dello spagnolo è superiore al mezzo secondo: 541 millesimi. Solo undicesimo Charles, staccato di 705 millesimi dalla vetta.

© Getty Images

Il pilota monegasco della Rossa chiude le prove proprio alle spalle del suo prossimo compagno di squadra Lewis Hamilton, decimo appunto al capolinea di un turno poco efficace, contraddistinto da un testacoda nel finale. Il sette volte iridato chiude la top ten a 688 millesimi dal connazionale Norris. Nella parte alta della classifica anche alcuni outsiders come Daniel Ricciardo (autore del sesto tempo con la VISA Cash App Racing Bull), Alexander Albon che stacca il settimo tempo con la Williams, Nico Hulkenberg ottavo con la Haas-Ferrari e Yuki Tsunoda che porta nei primi dieci anche la seconda VISA Cash App RB.

Delude ancora una volta Sergio Perez che non va oltre il tredicesimo tempo a 856 millesimi da Norris. Alle spalle della Red Bull del messicano ci sono le due ugualmente deludenti Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Sembra aver di nuovo smarrito... la retta via il team Alpine che da Miami in avanti era andato in progressione ma ha di nuovo invertito la rotta dallo scorso GP di Gran Bretagna: diciottesimo tempo per Pierre Gasly, ventesima e ultima casella della classifica per Esteban Ocon che - lo ricordiamo - tre anni fa a vinto proprio sull'asfalto dell'Hungaroring - il primo e fin qui unico GP della sua carriera.