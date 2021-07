McLaren Racing: "Lando non ha subito conseguenze ma è comprensibilmente scosso"

FORMULA 1

Disavventura per il pilota britannico della McLaren nell'immediato dopo partita di Wembley, indagine di polizia in corso.

di

STEFANO GATTI

È iniziata male la marcia di avvicinamento di Lando Norris al Gran Premio d'Inghilterra. Domenica sera il pilota della McLaren, attualmente quarto nella classifica generale piloti, ha assistito alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra ed Italia e - all'uscita da Wembley - ha subito il furto dell'orologio nel corso dei disordini post-partita ed è rimasto piuttosto scosso, come ha spiegato la McLaren con un comunicato ufficiale.

McLaren Racing conferma che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente, avvenuto al termine della finale di Euro 2020 a Wembley, nel corso del quale l'orologio che portava gli è stato rubato. Fortunatamente Lando non ha subito conseguenze ma è comprensibilmente scosso. La squadra è vicina a Lando e siamo sicuri che insieme a noi anche gli appassionati delle corse gli augurano tutto il meglio per il Gran Premio d'Inghilterra di questo fine settimana. Non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda, che è oggetto di un'indagine di polizia".