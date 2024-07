McLaren imbattibile: pole di Norris davanti a Piastri, seconda fila per Verstappen e Sainz

© Getty Images

Orange is the new... pole! Pronostico rispettato nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Lando Norris firma la pole position con il tempo di un minuto, 15 secondi e 227 millesimi davanti al proprio compagno di squadra Oscar Piastri, staccato di soli 22 millesimi per una prima fila tutta McLaren. Dalla seconda scatteranno Max Verstappen (46 millesimi il ritardo del tre volte campione del mondo) con la Red Bull e Carlos Sainz, quarto ma ben staccato da primi tre: 469 millesimi. Terza fila per un Lewis Hamilton lontano dalla forma-Silverstone e per il suo futuro compagno di squadra Charles Leclerc, incappato in un problema tecnico proprio nel momento clou della sua qualifica, già di suo tutta in salita. Alle loro spalle le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Quinta fila per le VISA Cash App di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Il giapponese incappa in un incidente da bandiera rossa nel finale delle qualifiche: nessuna conseguenza per lui. Clamorosamente fuori già al termine della prima fase delle qualifiche l'altra Mercedes di George Russell e - in questo caso non si tratta purtroppo per lui di una novità - Sergio Perez.