F1, Massa sul Mondiale 2008: "Grande torto, lotto per avere giustizia"

Felipe Massa torna all'attacco sul Mondiale 2008, dopo l'annuncio del ricorso alla Fia per il crashgate del GP di Singapore che, di fatto, gli costò il titolo iridato ai tempi della Ferrari: "Sono sempre stato un pilota che ha rispettato le regole, sono sempre stato il primo a chiedere scusa se faceva qualcosa di sbagliato - le parole dell'ex pilota brasiliano a Sky Sport -. Quando abbiamo sentito le parole di Ecclestone, quando abbiamo sentito che lui e Mosley sapevano e non hanno fatto nulla ho pensato di essere stato vittima di un’ingiustizia molto grande, ora dobbiamo provare a lottare per avere giustizia".