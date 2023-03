Ecclestone shock: "Con Singapore 2008 ho tolto a Massa e Ferrari un titolo che meritavano"

SCANDALO CRASHGATE

L'ex capo della F1 ammette di aver insabbiato il caso crashgate Renault e di aver privato Massa del suo primo titolo

© Getty Images Bernie Ecclestone fa mea culpa e ammette di aver insabbiato lo scandalo del crashgate Renault del 2008 nel GP di Singapore. L'ex capo della F1, nel corso di una lunga intervista a F1 Insider, ha infatti svelato di essere a conoscenza di quanto era successo in casa Renault e l'ordine di scuderia dato a Pique Jr, ma disse al padre del pilota di mantenere nascosto il tutto. "L'ho fatto per proteggere lo sport e salvarlo dallo scandalo, ma Massa e Ferrari sono stati privati di un titolo che avrebbero vinto meritatamente".

A 15 anni di distanza dallo scandalo crashgate, nel quale Piquet Jr su indicazione della scuderia andò a sbattere contro le barriere in gara provocando una safety car che favorì Alonso e soprattutto Lewis Hamilton che poté laurearsi campione del mondo per la prima volta, Bernie Ecclestone vuota il sacco. L'ex guida del Circus, infatti, ha svelato che ci sarebbe stato tutto il tempo per intervenire e sanare la situazione, ma fu deciso di insabbiare il tutto. "Io e Max Mosley (presidente FIA, morto suicida nel 2021) siamo stati informati nel corso della stagione di quanto era accaduto nella gara di Singapore. Piquet Jr aveva confessato a suo padre Nelson dell'ordine della scuderia di provocare la safety car per aiutare Alonso a vincere. Ho pregato Nelson Piquet senior di mantenere nascosto tutto" ha raccontato a F1 Insider.

Ma perché? Lo stesso Ecclestone ammette: "All'epoca, la classifica di un Mondiale diventava intoccabile una volta che andava in scena la cerimonia di premiazione della FIA alla fine dell’anno. Poi Hamilton ricevette la coppa e andò tutto bene".

"Avevamo prove a sufficienza per intervenire sulla questione in tempo. Secondo il regolamento, avremmo dovuto annullare la gara di Singapore, che non sarebbe più stata valida per la classifica del Mondiale. A quel punto, Felipe Massa sarebbe diventato campione del mondo invece di Lewis Hamilton" ha ammesso Ecclestone che poi, quasi a scusarsi, ha sottolineato: "Ancora oggi mi dispiace per Massa: è stato derubato di un titolo che meritava. Oggi avrei agito diversamente. Ecco perché per me Michael Schumacher è ancora l'unico sette volte campione del mondo, non considero quello del 2008 il primo Mondiale vinto da Hamilton".