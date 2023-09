Mai di domenica? Verstappen punta al titolo-tris nel GP Sprint di Losail 

FORMULA 1

È ormai poco più di una formalità la conquista del titolo da parte del campione olandese nel prossimo appuntamento iridato

© Getty Images Tre punti, tanto (insomma...) separano Max Verstappen dal suo terzo titolo iridato. Numero magico e perfetto, come lo è stata fin qui la stagione dell'olandese che - Singapore a parte - quest'anno non ha mai fatto un passo indietro o meglio giù dal podio. Sanato a Suzuka il "vulnus" di Marina Bay, SuperMax ha la possibilità di chiudere i conti nel GP del Qatar e più precisamente fin dalla Sprint Race di sabato 7 ottobre a Losail. Sarebbe la prima volta che un campione del mondo si laurea tale nel GP in formato ridotto (introdotto nel 202)che va in scena alla vigilia di quello full distance. Gli basterà chiuderà la gara-antipasto del diciassettesimo appuntamento iridato nella top six, aggiungendo i fatidici tre punti di cui sopra al suo attuale e fantasmagorico bottino da quattrocento punti. Fantasmagoria ma soprattutto fastascienza: l'unico avversario ancora in grado di contendergli il titolo è il suo compagno di squadra Sergio Perez...

Vincendo tutto quello che c'è da vincere negli ultimi sei appuntamenti iridati (da Losail ad Abu Dhabi passando per Austin, Mexico City, San Paolo del Brasile e Miami), il messicano porterebbe il suo attuale score da 223 a 403 punti, tre in più della quota toccata da Verstappen con il successo in Giappone. Sergio dovrebbe vincere tutti i GP long distance e le Sprint, oltre a mettere a segno il giro più veloce degli ultimi sei Gran Premi. Siamo appunto alla fantascienza e oltre.

Anche se non marcasse punti nella Sprint, Verstappen potrebbe chiudere la partita al sabato, nel caso in cui Perez non riuscisse a salire su uno dei tre gradini del mini-podio.

Nel suo attuale stato di forma, oltretutto, Checo deve più che altro badare a difendere il suo "titolo" di vicecampione dalla rimonta di Lewis Hamilton che con il quinto posto di Suzuka si è portato a trentatré punti da lui. A Perez potrebbe magari servire un "aiutino" dal proprio capitano, forse proprio alla resa dei conti finale di Yas Marina (Abu Dhabi). Sergio... non contarci troppo!