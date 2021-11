Libere 2 Mexico City: Verstappen mette in fila le Frecce Nere, Ferrari 5° con Sainz e 7° con Leclerc

GP MESSICO F.1: PROVE LIBERE 2

Il leader del Mondiale chiude in testa il secondo turno di prove la giornata inaugurale del quintultimo appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen spaventa la Mercedes rifilando 424 millesimi di secondo a Valtteri Bottas e 509 al rivale nella corsa al titolo Lewis Hamilton. Red e Bull e Mercedes blindano inevitabilmente il vertice della classifica con il quarto tempo dell'idolo di casa Sergio Perez (+0.570). Superiore al secondo il ritardo del migliore dei ferraristi che è come già nel primo turno Carlos Sainz, quinto ad un secondo e 17 millesimi, mentre Charles Leclerc è settimo (+1.034). Tra i due piloti della Rossa si conferma Pierre Gasly con l'Alpha Tauri.

Non è ovviamente il colpo del ko ma la performance di Max Verstappen al termine della prima giornata del GP del Messico lascia pochi dubbi sui rapporti di forze nella quintultima tappa del Mondiale. L'olandese rifila mezzo secondo (millesimo più, millesimo meno) alle due Mercedes, con Bottas nuovamente più rapido di Hamilton. Red Bull occupa "naturalmente" anche la seconda fila virtuale (difficile che sabato pomeriggio tutto questo non si trasformi nella griglia reale) con Sergio Perez che svolge a dovere il suo compitino ma non "accende" più di tanto il pubblico di casa, girando a 570 millesimi da SuperMax e comunque - non è un dettaglio di poco conto in vista del GP - nella scia del Re Nero.

La Ferrari puntella la sua candidatura al ruolo di terza forza in Messico, con lo spagnolo Sainz ancora una volta più brillante del compagno di squadra monegasco ma la prospettiva del podio parecchio lontana. Il distacco delle due Rosse dal vertice "scavalla" il muro del secondo pieno. Carlos e Charles sono separati da Pierre Gasly che - con la sua Alpha Tauri - è un serio candidato alle posizioni subito giù dal podio per la gara di Mexico City. Il team B di Red Bull festeggia anche con Yuki Tsunoda, autore dell'ottavo tempo davanti a tre campioni del mondo come Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, scatterà dall'ultima fila per la sostituzione della power unit ed a fargli compagnia (per l'identica ragione) sarà il canadese Lance Stroll con la Aston Martin. Inizio di weekend in salita per Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente dodicesimo e quindicesimo con la McLaren, rivale della Ferrari nella corsa al terzo posto della classifica Costruttori.