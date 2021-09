Libere Sochi, Hamilton: "Dobbiamo capitalizzare svantaggio Verstappen". Max: "Rimonta complicata"

F1 RUSSIA

Il britannico vuole sfruttare l'opportunità, l'olandese partirà dal fondo della griglia per il cambio della power unit della sua RB16B

Il duello per il titolo mondiale di Formula Uno fa tappa in Russia per il GP di Sochi, dove Lewis Hamilton e Max Verstappen arrivano con gli strascichi dell'incidente che li ha coinvolti a Monza. L'olandese, punito dalla FIA con tre posizioni in griglia, partirà direttamente dal fondo per aver sostituito la power unit, ecco allora che il "Re Nero" è pronto ad approfittarne: "Noi dobbiamo fare il nostro lavoro come sappiamo farlo, dobbiamo concentrarci. Certo che è un anno difficile per chi ha problemi di affidabilità, è un peccato per lui. Ma dobbiamo cercare di capitalizzare questa occasione, dobbiamo ottenere il massimo del risultato". Sochi, chi la spunta tra Max e Lewis? Getty Images

"Una doppietta sarebbe spettacolare per noi e per la squadra. Siamo partiti col piede giusto, cerchiamo di migliorarci" ha detto Hamilton. Il sette volte iridato ha poi detto la sua sulle sessioni del venerdì: "Stamattina è stata una sessione positiva, ci siamo adattati e abbiamo avuto un buon ritmo e un buon passo. Domani pioverà molto, sarà interessante vedere cosa faremo per adattarci. Potenzialmente la gara sarà asciutta".

L'attuale leader della generale Max Verstappen sarà costretto a partire dal fondo della griglia in compagnia di Leclerc a causa della sostituzione della power unit, una decisione presa con consapevolezza dal pilota olandese e da tutto il team Red Bull: "Non è stata solo una questione di risultati. Avevamo detto anche prima che avremmo tenuto conto di tutto, anche del meteo per domani, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio montare qui la power unit 4. Nel 2018 i distacchi con le vetture di centro gruppo erano un po' più grandi, quindi penso che sarà un po' più difficile sorpassare domenica. Ma dovevamo comunque prendere una penalità e se non l'avessimo presa qui, l'avremmo dovuta prendere da qualche altra parte. Quindi abbiamo deciso di farlo qui e cercheremo di fare del nostro meglio in gara. Cercheremo solo di preparare la miglior macchina possibile per la gara. Naturalmente, avendo deciso di montare qui il motore nuovo, speriamo che possa essere d'aiuto. Per domani, aspettiamo prima di vedere come sarà il meteo"