Libere GP Gran Bretagna, Hamilton: "Fatto passi avanti". Verstappen: "Sappiamo su cosa lavorare"

F1 SILVERSTONE

Il britannico è soddisfatto dopo la prima giornata di libere che ha portato la sua Mercedes a tallonare la Ferrari di Sainz

Dopo il podio ritrovato a Montreal, nel GP del Canada, c'è ancora spazio per i sorrisi per Lewis Hamilton. Il britannico è infatti sembrato essere in palla nella prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, portandosi al secondo posto della classifica dei tempi a solo un decimo di distacco da Sainz: "Abbiamo fatto dei passi avanti importanti perché di solito il venerdì non siamo tra i migliori, ma sospetto che i distacchi da Ferrari e Red Bull domenica saranno più alti". F1, a Silverstone tra pioggia e sole

























































"Il lavoro di oggi è stato incoraggiante, di solito abbiamo un distacco di mezzo secondo da loro. C'è comunque da lavorare, il porpoising è difficile da gestire ad alta velocità e speriamo che gli aggiornamenti siano andati nella giusta direzione" ha spiegato il Re Nero.

Quarto tempo, alle spalle di Norris e davanti a Leclerc, per l'iridato Max Verstappen: "Quando scendi in pista senza aver guidato in FP1 è sempre un po' complicato, quindi ho dovuto costruire la FP2 da zero. Potrebbe non essere stato l'ideale, ma non è neanche stato un gran problema. Ci siamo, è andata bene e sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Domani pioverà nuovamente, quindi dobbiamo fare i conti con queste condizioni"