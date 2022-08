Libere GP Belgio, Verstappen: "L'approccio non cambia". Hamilton: "Abbiamo grande opportunità"

f1 belgio

Il pilota olandese, che partirà dal fondo della griglia, ha studiato nei dettagli la sua Red Bull per la rimonta

Spa, le immagini più belle del venerdì di libere





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il GP del Belgio di Spa-Francorchamps sarà ricco di sorprese e di colpi di scena, con numerose penalità per i piloti in griglia. A partire dal fondo ci saranno Leclerc e Norris, ma anche l'iridato e leader della generale Max Verstappen che nel venerdì di libere si è concentrato tanto sulla sua monoposto: "Il mio approccio non è cambiato, ho cercato l'assetto migliore e la macchina ha funzionato bene".

"Dobbiamo ottimizzare qualcosa per essere al meglio, ma mi sono trovato piuttosto bene e sono contento. Nei giri che abbiamo fatto è andata bene, volevo girare di più. Quando comincia a piovere non puoi spingere tanto" il commento dell'olandese.

Decimo tempo in FP2 per Sergio Perez, che dovrà sfruttare la partenza da dietro del collega di box per sognare il podio: "Abbiamo avuto sfortuna per le condizioni della pista, era umida e siamo usciti nel momento sbagliato. Perdere il bilanciamento è molto facile in queste condizioni, imparare qualcosa è stato complicato. Vedremo cosa riusciremo a tirare fuori, sembriamo competitivi ma dobbiamo azzeccare tutto stasera. Non abbiamo trovato ritmo a causa delle condizioni, poi ho avuto dei problemi all'ala posteriore".

Chi invece non avrà alcuna penalità, al momento, è la Mercedes di Lewis Hamilton: "Non siamo stati tanto veloci e non so perché, abbiamo dato tutto per oggi e forse è stato un mix di fattori tra gomme e condizioni di pista. Siamo lontani, dobbiamo cercare qualcosa perché tra venerdì e sabato cambia tutto. Penalità? Per noi è una grande opportunità, analizzeremo i dati per capire cosa possiamo tirare fuori da questa macchina. Le sensazioni sono diverse rispetto alle gare del passato, spero di poter dare una svolta a questo weekend".