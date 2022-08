Libere GP Belgio, Leclerc: "Sensazioni positive, voglio rimonta". Sainz: "Siamo a buon punto"

f1 belgio

Prima giornata di liber positiva per i piloti del team di Maranello che vogliono stupire tutti a Spa

Spa, le immagini più belle del venerdì di libere





































Sarà ancora una volta una gara in rimonta per Charles Leclerc, che nel GP del Belgio a Spa-Francorchamps partirà dal fondo della griglia per la penalità comminatagli dopo il cambio della power unit. Il pilota monegasco non perderà però terreno rispetto a Verstappen, anche lui costretto a partire dal fondo per il cambio dell'unità. Per il pilota Ferrari c'è ottimismo: "Nel complesso, non è stata una giornata così male. Abbiamo testato un bel po' di cose. Ognuno aveva un programma molto diverso. Quindi, molto difficile da confrontare al ritorno dalle vacanze, ma nel complesso la sensazione è stata abbastanza buona".

"Il ritmo del carburante basso sembra essere scarso, ma il carburante alto sembra andare abbastanza bene. Continueremo a lavorare e cercheremo di analizzare i dati stasera. Non abbiamo prestato molta attenzione al passo di qualifica perché sarà inutile quindi ci siamo concentrati sul passo gara per provare la rimonta" le parole di Leclerc.

Quinto tempo in FP2 per Carlos Sainz, che proverà a conquistare pole e podio: "Nel complesso è stato un buon venerdì. Mi sentivo a mio agio con il bilanciamento della vettura nelle FP1. Per le FP2 abbiamo provato alcune modifiche, ma non hanno funzionato come previsto. Tuttavia, sappiamo dove trovare il tempo sul giro, quindi credo che siamo a buon punto".