Libere 3: McLaren prenota la prima fila, Verstappen precede Leclerc e Hamilton

Sono le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton a sigilare la top five: quarto tempo per il monegasco a 250 millesimi (solo quaranta più dello stesso Verstappen), quinto per il sette volte iridato con un ritardo però vicino al mezzo secondo pieno (466 millesimi). Nel gioco delle coppie interrotto solo - ça va sans dire - da Verstappen, George Russell e Andrea Kimi Antonelli staccano il sesto e il settimo tempo per la Mercedes ma con distacchi molto pesanti dal vertice, tenendo conto della brevità del Red Bull Ring: ritardo di 694 millesimi per il pilota inglese (vincitore a Spielberg un anno fa), 729 per il suo giovane compagno di squadra italiano. Lance Stroll (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Gabriel Bortoleto (particolarmente brillante fin qui con la Sauber) chiudono la top ten.