Libere 3: Leclerc padrone a Montecarlo, Verstappen e Hamilton alle sue spalle

Charles Leclerc punta dritto verso la pole position di Montecarlo staccando in un minuto, 11 secondi e 369 millesimi il miglior tempo delle Prove Libere 3. Dopo un venerdì di passione, Max Verstappen si candida a sfidare il ferrarista, fermandosi nel suo time attack finale a 197 millesimi da Charles . Il tre volte iridato deve rinunciare al suo ultimo time attack a causa del traffico in pista. Terzo tempo per Lewis Hamilton che conferma le buone performances della giornata d'apertura del weekend (primo nelle Libere 1, secondo nelle Libere 2) con un ritardo di 341 millesimi dal suo prossimo compagno di squadra. Red Bull unico team con due macchine nella top five grazie al colpo di reni finale di Sergio Perez che a prove scadute mette a segno il quinto tempo (+0.554) subito dietro alla McLaren di Oscar Piastri (+0.532). George Russell chiude sesto a 599 millesimi dal leader, tenendosi dietro Carlos Sainz, fin qui un gradino sotto al compagno di squadra (+0.610) che a sua volta precede di soli nove millesimi Lando Norris, un po' in ombra con l'altra McLaren. A sigillare la top ten sono un sempre più convincente Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls (+0.622, a tre millesimi da Norris) e Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.718)