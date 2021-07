Libere 2 Spielberg: Verstappen dietro alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Ferrari 13. con Sainz, 16. con Leclerc

GP AUSTRIA F.1 PROVE LIBERE 2

Riscatto delle Frecce Nere nel secondo turno di prove libere della nona prova iridata al Red Bull Ring di Spielberg.

di

STEFANO GATTI

Uno-due Mercedes nelle FP2 del secondo GP consecutivo in casa del nemico. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo in1.04.523 prima che una leggera pioggia costringa tutti a dedicarsi anzitempo alla simulazione del passo gara. Valtteri Bottas è secondo a 189 millesimi dal compagno di squadra, mentre il leader del Mondiale Max Verstappen deve "accontentarsi" del terzo tempo (+0.217). Aston Martin quarta e quinta con Lance Stroll e Sebastian Vettel. Ferrari ritarda il time attack e "paga" l'arrivo della pioggia: Carlos Sainz non va oltre il 13esimo tempo (+1.097), Charles Leclerc 16esimo (+1.185).

Polveri bagnate per le Rosse nel turno che chiude la primi giornata del weekend del GP d'Austria. Al momento di calzare gli pneumatici soft, Sainz e Leclerc si sono ritrovati ad affrontare un asfalto bagnato quanto basta per muoversi appena dal fondo della classifica ma non per ripetere l'ottima performance delle FP1 sia in versione qualifica che sul passo gara. Nemmeno il leader del Mondiale Verstappen riesce a replicare il miglior tempo della mattinata e deve rassegnarsi alla terza casella di una classifica dei tempi dominata dalle Mercedes: ordinaria amministrazione fino a qualche settimana (ed a qualche GP fa) ma non tanto in tempi recentissimi. Hamilton respira quindi ma - miglior performance a parte - deve ancora affinare la messa a punto della sua W12: un paio di svarioni fuori dai track limits per il sette volte campione del mondo. Errori nei quali - asfalto viscido a parte - sono incappati altri protagonisti del Mondiale, tra i quali il ferrarista Leclerc. Non ripete le escursioni fuoripista delle FP1 invece Lance Stroll che "stampa" un ottimo quarto tempo a 616 millesimi dalla vetta, "trascinando" nei quartieri alti della classifica anche la AMR01 gemella di Sebastian Vettel, autore del quinto tempo a 745 millesimi da Verstappen.