Libere 2 Spa: Verstappen, prove di pole... virtuale. Leclerc in marcatura, Norris e Stroll in gran forma

PROVE LIBERE 2

Il campione del mondo chiude con il miglior tempo nel secondo turno di prove libere la giornata d'apertura del weekend di Spa-Francorchamps

© Getty Images Come nelle Libere Uno, anzi di più: anche il secondo turno di prove del venerdì belga viene condizionato nel finale dalla pioggia: il miglior tempo resta quello "staccato" a metà sessione da Max Verstappen, con ampio margine (862 millesimi) nei confronti di Charles Leclerc. Prima che una pioggia insistente impedisca di abbassare i tempi (ostacolando anche le prove sul passo gara). Lando Norris mette a segno con la McLaren la terza performance ad un secondo e 82 millesimi dalla vetta davanti a Lance Stroll (Aston Martin, un secondo e 128). Quinto e sesto tempo per Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Ottavo tempo per George Russell, Sergio Perez non va oltre il decimo tempo.

Un venerdì dai toni sempre più autunnali con lo scorrere del cronometro. Il ritorno sui banchi della Formula dopo la pausa estiva non poteva essere più convenzionale e così è anche il ranking del secondo turno di prove libere, con il miglior tempo di Verstappen davanti a Leclerc ed un vantaggio (prossimo al secondo) che in un certo senso rispecchia gli ottanta punti che dividono nella classifica generale il campione in carica dal suo primo sfidante.

© Getty Images

Certo, tanto Max quanto Charles scatteranno domenica dal fondo dello schieramento a causa del cambio di power unit (che riguarda anche Norris, Ocon, Bottas e Schumacher). Facile pensare però ad una rimonta piuttosto veloce di Verstappen e Leclerc ad inizio GP, scacciando l'incubo di un bis del pesante maltempo dello scorso anno, che potrebbe rendere la quattordicesima tappa del Mondiale una vera e propria lotteria.

© Getty Images

Alle spalle del mattatore del Mondiale e dell'unico rivale forse in grado di impensierirlo ancora, la classifica dei tempi propone la strana coppia formata da Norris e Stroll. Il pilota britannico della McLaren (anche lui condannato a scattare dalle retrovie) e quello di Aston Martin viaggiano oltre il secondo dalla vetta ed infliggono a loro volta ritardi pesanti ai rispettivi compagni di squadra Daniel Ricciardo (che resta comunque nella top ten, anche se solo nono) e Sebastian Vettel che chiude la giornata in quindicesima posizione.

© Getty Images

Più rapido di tutti all'ora di pranzo (Prove Libere 1), Sainz occupa la quinta casella della classifica, ad un secondo e 142 millesimi da Verstappen. Autore del settimo tempo, Fernando Alonso separa le due Mercedes: Hamilton mette la freccia sul compagno Russell (sesto ed ottavo tempo), mentre Sergio Perez conferma (ma non è per lui una grande notizia) il decimo tempo del turno d'apertura, a chiusura di una giornata per lui grigia come il cielo sopra le Ardenne.

© Getty Images

Nella seconda metà della classifica spiccano l'undicesimo tempo di Alexander Albon con la Williams (Nicholas Latifi è nelle solite posizioni di retroguardia (penultimo) ed il dodicesimo tempo di Guanyu Zhou che cresce di gara in gara e si lascia sempre più di frequente alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ancora in tempo di... Estremo Oriente, Yuki Tsunoda precede Pierre Gasly in Alpha Tauri, senza tralasciare il fatto che il weekend del pilota francese è partito proprio dalle FP2 (oltretutto "accorciate" dalla pioggia), dopo aver ceduto "per regolamento" la sua Alpha Tauri al giovane neozelandese Liam Lawson, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 che fa ugualmente tappa questo weekend a Spa-Francorchamps. Notte fonda, almeno per ora, in casa Haas: Kevin Magnussen diciassettesimo, Mick Schumacher ventesimo ed ultimo.