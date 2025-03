Libere 2: Leclerc precede Piastri e Norris, Red Bull e Mercedes in ritardo

Per quanto riguarda le Frecce d'Argento, George Russell (+0.843)non va oltre la decima casella della classifica davanti all'ex ferrarista Carlos Sainz (+0.863), sedicesimo tempo per Andrea Kimi Antonelli, a un secondo e 195 millesimi da Leclerc. Ferrari molto vicina alla McLaren sul passo-gara, Mercedes e soprattutto Red Bull faticano anche in questa modalità ma per il primo Gran Premio dell'anno ci sarà forse da fare i conti anche con il meteo, dato in peggioramento (possibile pioggia) proprio nella giornata clou del weekend che dà il via alla settantaseiesima stagione del Mondiale.