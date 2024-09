Libere 2 Baku: Leclerc precede Perez e Hamilton, in ombra Verstappen e Norris

© Getty Images

Ferrari alza il tiro nella sessione di prove libere che - ormai in vista del tramonto locale - chiude la prima giornata di attività del Gran Premio dell'Azerbaijan. Charles Leclerc si lascia alla spalle l'incidente del turno di prove di apertura... e anche la concorrenza, chiudendo il suo time attack in un minuto, 43 secondi e 484 millesimi, mettendosi dietro per soli sei milesimi la Red Bull di Sergio Perez, fini qui decisamente "in palla" a Baku. Con il terzo tempo a 66 millesimi dalla SF-24 di Leclerc c'è la Mercedes del suo prossimo compagno di squadra Lewis Hamilton. Quarta casella del ranking (con distacco però decisamente più ampio), per il pilota che si appresta - malvolentieri - a cedere a sir Lewis il volante della Rossa: 466 millesimi il ritardo di Carlos Sainz, tallonato da Oscar Piastri e punito con un "warning" (avvertimento) dal Collegio dei Commissari di Gara per aver ostacolato Perez. L'australiano della McLaren sigilla la top five con una best performance "lontana" mezzo secondo quasi esatto (499 millesimi) dalla vetta. Non va oltre il sesto tempo Max Verstappen, addirittura diciassettesimo il suo primo rivale nella corsa al titolo Lando Norris, rallentato dal traffico in pista (Gasly, rimproverato con... un gestaccio) in occasione del suo ultimo time attack, prima di dedicarsi come la concorrenza sulla ricerca del miglior passo gara per il Gran Premio.