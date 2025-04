Libere 2  a Suzuka: incidente per Doohan, pilota ok ma GP a rischio

Il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone è iniziato con una violenta uscita di pista per Jack Doohan. Per ragioni ancora da accertare, il ventiduenne pilota australiano di Gold Coast ha perso improvvisamente il controllo della sua Alpine all'ingresso della curva uno di Suzuka. Il forte vento in coda o il DRS rimasto aperto tra le possibili cause dell'incidente. Jack ha subito comunicato di essere ok ma ha impiegato qualche minuto a lasciare l'abitacolo della sua A524 pesantemente danneggiata. Assistito in pista dal team medico della F1, Doohan è stato poi accompagnato in ambulanza al centro medico del circuito per un controllo più approfondito, lasciandolo dopo una ventina di minuti apparetemente in buone condizioni. Se però Jack non dovesse essere dichiarato "fit" (idoneo) a proseguire il weekend, a prendere il suo posto sarebbe il pilota di riserva Ryo Hirakawa, che aveva già guidato la monoposto al posto di Doohan nel primo turno di prove libere. La prima riserva Franco Colapinto non è infatti presente questo fine settimana in Giappone. Nelle Libere 1 Hirkawa si era ben comportato, "staccando" il dodicesimo tempo, davanti anche all'altro pilota titolare Alpine Pierre Gasly (quattordicesimo).