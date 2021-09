Libere 1 Sochi: Bottas davanti ai due sfidanti per il titolo; Ferrari 4° con Leclerc

GP RUSSIA F.1 PROVE LIBERE 1

La Mercedes apre il weekend del quindicesimo appuntamento iridato con il primo ed il secondo tempo nella prima sessione di prove libere.

di

STEFANO GATTI

Miglior tempo di Valtteri Bottas nel primo turni di prove libere sul circuito olimpico (e per ora assolato) di Sochi. Il finlandese ha staccato di 211 millesimi il suo capitano Lewis Hamilton e di 227 millesimi Max Verstappen che però molto probabilmente sostituirà la power unit e dovrà quindi prendere il via in fondo al gruppo. Così come ha fatto la Ferrari per Charles Leclerc, autore del quarto tempo a 690 millesimi. Settimo tempo per l'altro ferrarista Carlos Sainz, ad un secondo e 384 millesimi dalla vetta.

L'aria di casa (o quasi...) mette le ruote alle ali della Mercedes di Valtteri Bottas e non - per una volta - a quelle della Red Bull... Le Frecce Nere mettono infatti a segno il primo ed il secondo tempo del turno inaugurale di prove libere del Gran Premio di Russia, braccate sì a livello di performance dalla RB16B numero 33 di Max Verstappen ma il lavorio frenetico nel garage dell'olandese lascia pochi dubbi sulla sostituzione della power unit Honda che - se confermata - comporterà per lo sfidante dell'eptacampione lo start dal fondo dello schieramento ed a fianco del ferrarista Leclerc (la cui SF21 già monta la quarta PU), che ha comunque ottenuto il quarto tempo delle FP1, anche se il ritardo dai primi tre è già piuttosto significativo. Bisogna invece scendere fino alla settima casella della classifica dei tempi per trovare la seconda Ferrari, quella affidata a Carlos Sainz, con un distaccato quasi esattamente doppio dalla Mercedes numero 77 rispetto al compagno di squadra.

A dividere Carlos dal monegasco sono Sebastian Vettel e Pierre Gasly, autori rispettivamente del quinto e del sesto tempo. Per il tedesco (che nei giorni tra Monza e Sochi ha ottenuto a riconferma da Aston Martin) e per il francese, alla caccia del riscatto dopo una Monza 2021 ben diversa da quella di dodici mesi prima, il distacco dai battistrada è ben più simile a quello di Sainz che a quello di Leclerc: un secondo e 354 per il quattro volte iridato, un secondo e 367 per il pilota di Alpha Tauri.

Chiudono la top ten Lando Norris, Sergio Perez e Fernando Alonso. Quest'ultimo fa meglio del compagno di squadra Ocon per soli undici millesimi. Dodicesimo è Lance Stroll, lui pure (ça va sans dire...) confermato da Aston Martin per il 2022. Non va oltre il quattordicesimo tempo il vincitore del GP d'Italia Ricciardo che - in classifica - separe le Alfa Romeo Sauber di Antonio Giovinazzi e di Kimi Raikkonen, al rientro dopo il doppio forfait di Zandvoort e Monza motivato dalla positività al Covid. Chiudono la classifica (e non è purtroppo per loro una novità) Nikita Mazepin, che si prepara al suo primo GP di casa, e Mick Schumacher, anche loro appena confermati dal Team Haas per il 2022 e preceduti in classifica dalle Williams-Mercedes di George Russell e Nicholas Latifi.

Su tutto (classifiche comprese) regna la preoccupazione per le previsioni meteo del prosieguo del fine settimana russo del Mondiale, con la minaccia di un consistente peggioramento in particolare per la giornata di sabato e quindi possibile pesante maltempo per la qualifica del quindicesimo appuntamento iridato.