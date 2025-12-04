Sci, CdM freestyle: Donaggio si qualifica nel Big Air di Pechino

Un ottimo Leonardo Donaggio trova spazio nella finale del Big Air di Pechino (Cina), secondo appuntamento stagionale con il Big Air nella Coppa del Mondo di Freeski. Il ventiduenne veneziano dell'Esercito ha trovato nel secondo e terzo turno di gara della prima batteria i 165,50 punti che gli hanno concesso di fare capolino tra i migliori cinque che sabato mattina alle 6 italiane affrontreanno la finale. Il raggruppamento è stato guidato dal norvegese Frank Wahlstrøm (171,50) davanti allo svizzero Kim Gubser (170,25) e all'austriaco Matej Svancer (169,50), con Donaggio quarto davanti al francese Matias Roche, quinto (164,50). Per Donaggio si tratta della seconda finale nel Big Air dopo quella vissuta nell'ottobre 2022 a Chur, quando fu ottavo.