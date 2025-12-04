Sci, CdM freestyle: Donaggio si qualifica nel Big Air di Pechino

Un ottimo Leonardo Donaggio trova spazio nella finale del Big Air di Pechino (Cina), secondo appuntamento stagionale con il Big Air nella Coppa del Mondo di Freeski. Il ventiduenne veneziano dell'Esercito ha trovato nel secondo e terzo turno di gara della prima batteria i 165,50 punti che gli hanno concesso di fare capolino tra i migliori cinque che sabato mattina alle 6 italiane affrontreanno la finale. Il raggruppamento è stato guidato dal norvegese Frank Wahlstrøm (171,50) davanti allo svizzero Kim Gubser (170,25) e all'austriaco Matej Svancer (169,50), con Donaggio quarto davanti al francese Matias Roche, quinto (164,50). Per Donaggio si tratta della seconda finale nel Big Air dopo quella vissuta nell'ottobre 2022 a Chur, quando fu ottavo.
Appena dietro, settimo, ecco Miro Tabanelli, cui non è bastato il miglior punteggio assoluto nella terza rotazione per accedere alla finale. L'emiliano ha chiuso la qualificazione con un bottino di 153,25 punti totalizzati grazie ai 61,00 della prima run e soprattutto al 92,25 dell'ottima terza prova, massimo punteggio di giornata. Non ha preso parte alla gara Renè Monteleone.
Undicesimo posto invece per Maria Gasslitter nel turno di qualificazione femminile disputato in precedenza: sono 127,75 i punti messi a referto dall'azzurra tra a prima e la terza prova. Il miglior punteggio di giornata è stato siglato dalla canadese Naomin Urness con 170,25 davanti alla britannica Kirsty Muir (168,50) e alla finlandese Anni Karava (166,25).
Le finali sono in programma sabato 6 dicembre a partire dalle 6 ora italiana, quindi la Coppa del Mondo di Big Air si trasferirà in Nord America per affrontare la tappa di Stemboat tra l'11 ed il 13 dicembre.