Libere 1: Norris davanti a tutti, Gasly rilancia Alpine, guizzo finale per Hamilton

L'inglese Luke Browning (tredicesimo sulla Williams abitualmente guidata da Carlo Sainz) è il migliore dei rookies con il tredicesimo tempo a un secondo e 681 millesimi da Norris. Subito alle sue spalle il rookie svedese della Ferrari Acadamy Dino Beganovic, al volante della SF-25 di Leclerc (+1.851). Diciottesimo tempo per il danese Frederik Vesti sulla Mercedes di Russell, diciannovesimo il giapponese Ayumu Iwasa al volante della Red Bull di Verstappen. Nulla di fatto per Andrea Kimi Antonelli che deve riportare subito ai box la sua Mercedes W16 a causa di un problema meccanico. La giornata d'avvio del weekend si completa con un secondo turno che - per orario, temperatura ambientale e soprattutto protagonisti in pista - darà un riscontro sicuramente più rappresentativo in vista delle qualifiche di sabato e del Gran Premio di domenica.