Libere 1: Ferrari subito all'attacco a Monza, le Mercedes davanti a Verstappen

PROVE LIBERE 1

Il pilota monegasco apre il weekend monzese con il miglior tempo nel primo turno di prove libere

© Getty Images Solo settantasette millesimi di secondo dividono Charles Leclerc e Carlos Sainz al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia. Alle spalle dei due ferraristi ci sono le Frecce Nere di George Russell e Lewis Hamilton, staccati di 279 e di 412 millesimi ma il sette volte iridato (come d'altra parte il ferrarista Sainz) scatterà domenica in fondo al gruppo per la sostituzione della power unit. Cinque posizioni di penalizzazione (per ora) le avrà anche Max Verstappen che chiude il primo turno con il quinto tempo alle spalle di Ferrari e Mercedes, staccato di 430 millesimi da Leclerc.

© Getty Images

Partito con una pioggia di penalizzazioni legata in particolare al passaggio di diversi piloti ad una nuova power unit, il weekend del GP d'Italia restringe subito il pronostico per la pole position (o meglio per lo scatto dalla prima fila al semaforo) a Charles Leclerc ed a George Russell. Come a Spa-Francorchamps, una condizione molto particolare e che di fatto mortifica la spettacolarità (per non dire il senso stesso) delle prove ufficiali. Ma tant'è. Resta l'uno-due ferrarista del primo turno di prove libere, dimostrazione di superiorità che non potrà in ogni caso tradursi in una fantastica prima fila tutta rossa (o meglio, giallo-rossa). Distacco minimo tra Leclerc e Sainz, con le Mercedes in agguato e Russell in particolare candidato ad una prima fila con Leclerc sulla quale probabilmente i bookmakers inglesi non accetterebbero puntate...

© Getty Images

Già concentrato sulla preparazione del passo-gara (sicuramente più di Leclerc), Max Verstappen stacca solo" il quinto tempo e di fatto mantiene intatte le sue chances di vittoria nel GP di domenica, su di una pista che fino ad ora non gli ha sorriso granché (il quinto posto del 2018 è fin qui il suo miglior risultato) ma che concede infinite possibilità di rimonta: come se non addirittura più che a Spa-Francorchamps.

Alle spalle del campione in carica ci sono le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon che sabato pomeriggio potrebbero piazzare una clamorosa seconda fila tutta bleu, con vista sul gradino basso del podio: ammonta a 665 e 689 millesimi il ritardo dalla vetta dello spagnolo e del francese. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas (entrambi al via dal fondo domenica) e Daniel Ricciardo chiudono la top ten. Anche il pilota australiano della McLaren ha buona chances di scattare nelle prime tre file dello schieramento, anche se l'eventualità di un bis di Ricciardo sul podio alto monzese sono prossime allo zero.

© Getty Images

Nella seconda pagina dello schieramento brillano (si fa per dire) il tredicesimo tempo di Pierre Gasly - vincitore due anni fa a Monza del primo e sino ad ora unico GP della sua carriera - il quattordicesimo di Sergio Perez con la Red Bull (penalizzato al pari di capitan Verstappen) e il sedicesimo di Lando Norris con l'altra McLaren (che però domenica è uno dei candidati al podio).

© Getty Images

Al suo rientro nel Mondiale con la Haas-Ferrari di (quattro settimane dopo l'epilogo di una indecifrabile stagione d'esordio in Formula E), Antonio Giovinazzi ottiene il diciottesimo tempo prima di restituire la monoposto al suo legittimo proprietario Mick Schumacher per il resto del weekend, magari già pensando al bis di metà ottobre nel GP degli USA.

Alle spalle del pilota di riserva Ferrari chiude la sessione Nyck DeVries (campione di Formula E 2021) che "timbra" un primato molto particolare, guidando la terza monoposto diversa nella stagione in corso: la Aston Martin di Sebastian Vettel, dopo la Williams di Albon a Barcellona e la Mercedes di Hamilton al Paul Ricard!