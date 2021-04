Libere 1 ad Imola: Bottas davanti ad Hamilton, solo le Mercedes e Verstappen davanti a Leclerc

GP EMILIA ROMAGNA F.1

Miglior tempo di Valtteri Bottas con la Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy ad Imola.

di

STEFANO GATTI

Uno-due Mercedes ad Imola e miglior tempo di Valtteri Bottas (1.16.564) davanti a Lewis Hamilton, staccato di 41 millesimi di secondo. In scia alle due Frecce Nere Max Verstappen con la Red Bull, a 58 millesimi dal finlandese. Il weekend imolese inizia bene per la Ferrari: Charles Leclerc mette a segno la quarta performance (+0.232) mentre Carlos Sainz è sesto alle spalle di Pierre Gasly ma con identico distacco (+0.324). Lo spagnolo precede Fernando Alonso con la migliore delle Alpine.

All'approdo del Mondiale su una pista cosiddetta old-style la Mercedes ristabilisce le gerarchie in prova, ma non ancora le distanze perché Max Verstappen "stacca" il terzo tempo con un distacco minimo da Bottas: cinquantotto millesimi e solo diciassette da Hamilton. Risultati... parziali perchè nel finale dei sessanta minuti di prove un'uscita di Nikita Mazepin praticamente... all'altezza dell'ingresso della corsia box ha provocato l'esposizione della bandiera rossa. La seconda dopo quella che ha fermato le prove in precedenza per un contatto alla Tosa tra la lanciatissima Red Bull di Sergio Perez e la Alpine di Esteban Ocon che stava invece percorrendo un giro a velocità ridotta.

Alle spalle delle Mercedes e di Verstappen (che in Italia vuole provare a portare a termine... l'incompiuta di Sakhir) ci sono le Ferrari di Leclerc e Sainz, quest'ultimo a pari distacco con Gasly che ad Imola - guidando l'Alpha Tauri - corre praticamente in casa. Ultima invece l'altra AT02 di Yuki Tsunoda, davanti al quale ci sono le due Haas, con il russo Mazepin prima di finire a muro capace di fare sette decimi meglio di Mick Schumacher.

Tornando nei quartieti alti dell clssifica, l'aria di Imola mette le ali alle ruote della Alpine di Fernando Alonso. Lo spagnolo, vincitore della penultima edizione del GP di San Marino nel 2005 davanti a Michael Schumacher (e secondo nell'ultrima del 2006 alle spalle del tedesco) firma la settima prestazione, anche se ad 893 millesimi da Bottas ed a mezzo secondo abbondante dal duo Gasly-Sainz. Alle sue spalle Lance Stroll con la migliore delle Aston Martin (Vettel è malinconicamente quattordicesimo) a 925 millesimi dalla vetta e precede la sorpredente Williams, oltretutto quella di Nicholas Latifi (+1.175). Chiude la top ten Daniel Ricciardo con la McLaren, lo scorso autunno sul terzo gradino del podio dietro alle Mercedes. L'altra MCL35M è solo tredicesima con Norris, mentre il weekend del GP dell'Emilia-Romagna parte per Alfa Romeo Racing con il dodicesimo tempo di Kimi Raikkonen ed il quindicesimo di Antonio Giovinazzi.