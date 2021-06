Libere 1 a Spielberg: Verstappen subito leader; 2. tempo per Gasly davanti alle Mercedes. Ferrari in ritardo

GP STIRIA F.1 PROVE LIBERE 1

Il leader del Mondiale mette a segno il miglior tempo nel turno di prove libere che apre il weekend dell'ottavo appuntamento del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen ancora una volta davanti a tutti con il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio della Stiria. Sulla pista di casa della Red Bull l'olandese precede di 256 millesimi Pierre Gasly, sempre più in forma con la "sorella minore" Alpha Tauri. Mercedes al terzo ed al quarto tempo della classifica con Lewis Hamilton (+0.422) e Valtteri Bottas (+0.476). Partenza in salita per la Ferrari: decimo tempo per Charles Leclerc, undicesimo per Carlos Sainz ma il passo gara sembra buono.

Davanti alle due SF21 di Maranello c'è anche... l'Alfa Romeo motorizzata Ferrari di Antonio Giovinazzi. Certo,- la simulazione-gara di Leclerc e Sainz non è andata male. Intanto però decimo ed undicesimo tempo per il monegasco ed i madrileno (finito in testacoda alll'uscita della prima curva ad inizio turno) , separati tra loro da un solo millesimo: 719 il ritardo di Charles, 720 per Carlos ma non sono pochi, visto che il Red Bull Ring è uno dei tracciati più corti del Mondiale e che Max Verstappen ha siglato la miglior performance della mattinata in un minuto, 5 secondi e 910 millesimi. Alle spalle del lanciatissimo olandese c'è Pierre Gasly, lui pure (fatte le debite proporzioni) ormai da un mese - Montecarlo - in stato di grazia. L'aria di casa mette insomma le ali alla Red Bull (fa eccezione Sergio Perez, solo 13esimo) e pure alla "consorella" Alpha Tauri. Con la monoposto italiana, trova modo di mettersi in luce infatti anche Yuki Tsunoda, autore del quinto tempo a 487 millesimi dal leader ed in scia alle due Mercedes. Frecce Nere strette d'assedio insomma, nella terra del nemico.

Che per la Ferrari sarà un altro weekend da correre in difesa lo si è insomma già capito. Se la McLaren (passata in Francia davanti alla Scuderia nel Mondiale Costruttori) accusa un avvio di weekend sottotono - Daniel Ricciardo dodicesimo in scia ai ferraristi, Lando Norris sedicesimo - il primo turno di prove libere lancia la candidatura Alpine ad un GP della Stiria da zona punti, con il sesto tempo di Fernando Alonso ed il settimo di Esteban Ocon. Completano la top ten Lance Stroll, nono con la migliore delle Aston Martin, ed il già citato Giovinazzi. A proposito di Alfa Romeo, debutto stagionale al volante della C4-Ferrari per Robert Kubica, autore del 19esimo tempo alle spalle della Haas (ugualmente Ferrari powered) di Mick Schumacher e davanti alla VF-21 gemella di Nikita Mazepin.