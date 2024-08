Libere 1 a Monza: Verstappen in cattedra, Leclerc precede Norris e Sainz

© Getty Images

Max Verstappen prova fin da subito ad invertire il trend recente favorevole alla McLaren mettendo a segno in un minuto, 21 secondi e 676 millesimi il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia. Il campione olandese precede di 228 millesimi nella classifica dei tempi il ferrarista Charles Leclerc che - davanti al pubblico di casa - tiene dietro Lando Norris (+0.241 dal leader) e l'altra SF-24 "carbon look" di Carlos Sainz che accusa un ritardo già pù consistente 450 millesimi) dalla vetta occupata da Verstappen, precedendo di un solo millesimo il sorprendente Valtteri Bottas, salito in cattedra in un arrembante avvio di sessione, costato caro ad Andrea Kimi Antonelli che (come leggete a parte), chiude contro le barriere della Parabolica (uscendone con ferite solo nell'orgoglio) dopo una sola decina di minuti. Bottas porta la Stake F1 Sauber al margine basso della top five, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri, la Mercedes di Lewis Hamilton e la Williams di Alexander Albon, il cui nuovo compagno di squadra Franco Colapinto (argentini di origini italiane) che occupa la diciassettesima casella del ranking davanti ad Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Andrea Kimi Antonelli che non è andato oltre i cinque giri di inizio sessione.