Lewis Hamilton e Kim Kardashian "driftano" con una Ferrari F40 a Tokyo

Storia e tradizione

La nuova coppia più glamour del paddock ha regalato ai cittadini di Tokyo una sequenza di immagini che difficilmente dimenticheranno. Il pilota britannico si è presentato a bordo di una Ferrari F40, Kim sul lato passeggero, esibendosi in una serie di micidiali "drift" per le vie della città. Un richiamo - evidente - a una delle attività preferite dai piloti giapponesi. Hamilton fa danzare la super sportiva degli anni '80 con facilità, rendendola un pennello nelle mani dell'artista.

Travolgente

La F40 è una delle Ferrari più travolgenti e apprezzate della storia. Il suo valore oggi raggiunge i 3 milioni di euro. Complicata e brutale, non è di certo un'automobile semplice da guidare, a maggior ragione se si decide di metterla di traverso. D'altronde stiamo parlando di Lewis Hamilton: sette volte campione del mondo di Formula 1. Video spettacolare, fan in visibilio, Ferrari in primo piano e relazione ufficialmente confermata. Un fine settimana indimenticabile.