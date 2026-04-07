Lewis Hamilton e Kim Kardashian "driftano" con una Ferrari F40 a Tokyo
Il pilota e la celebrità si sono esibiti in un vero e proprio show nella Capitale giapponesedi Tommaso Marcoli
La pausa (forzata) dalla Formula 1 ha dato a Lewis Hamilton il tempo di ufficializzare la frequentazione con la showgirl Kim Kardashian. A modo suo, ovviamente, quindi con uno "spettacolo" che ha messo insieme la passione per i motori, l'interesse per la moda e la volontà di far parlare di sé. Il tutto documentato - e subito condiviso - dagli sguardi sempre fissi degli smartphone.
Storia e tradizione
La nuova coppia più glamour del paddock ha regalato ai cittadini di Tokyo una sequenza di immagini che difficilmente dimenticheranno. Il pilota britannico si è presentato a bordo di una Ferrari F40, Kim sul lato passeggero, esibendosi in una serie di micidiali "drift" per le vie della città. Un richiamo - evidente - a una delle attività preferite dai piloti giapponesi. Hamilton fa danzare la super sportiva degli anni '80 con facilità, rendendola un pennello nelle mani dell'artista.
Travolgente
La F40 è una delle Ferrari più travolgenti e apprezzate della storia. Il suo valore oggi raggiunge i 3 milioni di euro. Complicata e brutale, non è di certo un'automobile semplice da guidare, a maggior ragione se si decide di metterla di traverso. D'altronde stiamo parlando di Lewis Hamilton: sette volte campione del mondo di Formula 1. Video spettacolare, fan in visibilio, Ferrari in primo piano e relazione ufficialmente confermata. Un fine settimana indimenticabile.