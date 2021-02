"L'emozione di guidare una Formula Uno non viene mai meno: Kubica promuove la C41 del "Biscione"

FORMULA 1

Il polacco ha completato una trentina di giri a Barcellona al volante della monoposti che Raikkonen e Giovinazzi guideranno nel Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Quattro giorni dopo la presentazione di Varsavia, la nuova Alfa Romeo C41 "Ferrari powered" ha percorso i suoi primi giuri di pista - ventinove per l'esattezza - al Circuit de Catalunya di Barcelona. Il battesimo dell'asfalto non è stato affidato a Kimi Raikkonen oppure ad Antonio Giovinazzi (i due titolari) ma a Robert Kubica, test driver appunto e riserva del "Biscione".

Primi giri di pista alle nove e trenta del mattino per il primo dei ventinove passaggi poi completati nel corso della giornata, la maggior parte dei quali sul layout corto del tracciato catalano. Dapprima una serie di cosiddetti "installation runs" in mattinata, all'inzio di un programma di lavoro mirato essenzialmente a completare i controlli necessari ed a verificare che tutto funzionasse a dovere in vista della tre giorni di test a Sakhir che - dal 12 al 14 marzo prossimi - precederà il via del Mondiale sulla stessa pista con il Gran Premio del Bahrain.

Robert Kubica: "Essere il primo a portare in pista una nuova monoposto è sempre un momento speciale. Oggi dovevamo assicurarci che tutti i sistemi funzionassero a dovere, quindi non si trattava di cercare la prestazione ma l'emozione di guidare una monoposto di Formula Uno non viene mai meno. Mi sono trovato bene e non vedo l'ora di tornare a guidarla più avanti nella stagione".