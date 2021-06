 Leclere: "temo un ritorno... alla realtà". Per Sainz "

FORMULA 1

Il monegasco molto cauto sulle chances ferrariste nella settimana tappa del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

"Sarà una specie di ritorno alla realtà. Sono stati due fine settimana, quelli di Montecarlo e Baku, nei quali non ci aspettavamo assolutamente di essere così competitivi, soprattutto in Azerbaijan. Quindi credo che qui al Paul Ricard faremo più fatica rispetto alle due ultime uscite. Si tratta di un tracciato più tradizionale, con una velocità media più alta. Dovremmo essere in corsa per le posizioni alle spalle del podio, in battaglia con McLaren ed Alpha Tauri, come già accaduto in precedenza, ma un po' più staccati da Mercedes e Red Bull. Sono comunque molto contento che nel weekend avremo il pubblico in tribuna. L'incitamento dei fans non lo sentiamo fisicamente ma vederli in tribuna ci carica lo stesso: sia nelle fasi positive che in quelle negative di un Gran Premio: è un bel segnale".