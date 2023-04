Leclerc titubante su Baku: "Sarà un weekend molto difficile"

VIGILIA ROSSA

Il monegasco allontana le voci sul suo futuro e, nel mentre, si mostra pessimista sulle chances della Ferrari in Azerbaigan. Gli fa eco Sainz: "Andrà più o meno come in Australia"

La Ferrari ha vissuto un weekend molto complicato in Australia, con Charles Leclerc out dopo poche curve e Carlos Sainz retrocesso in ultima posizione. Ora, dopo quasi un mese, le Rosse e il circus della F1 ripartono dall'Azerbaigian e dal circuito cittadino di Baku. Non ci sono però grandi speranze, come conferma il monegasco: "Sarà un weekend molto difficile. Le voci sul mio futuro? Penso solo alla Ferrari". Gli fa eco Sainz: "Sarà simile all'Australia".

Le Ferrari hanno vissuto momenti difficili in Australia, e in Azerbaigian non andrà diversamente. Ne sono certi entrambi i piloti, che si aspettano un fine settimana complesso, nel weekend che vedrà debuttare il nuovo format delle Sprint Race, ormai separate dalle gare con una propria sessione di qualifiche. Nel suo intervento ai microfoni delle tv, Charles Leclerc commenta così ciò che attenderà le Ferrari: “Le prestazioni non sono state quelle che volevamo e ci aspettavamo. Siamo lontani dalle Red Bull e, nel mio caso, le prime tre gare sono state un disastro. In questa pausa è stato bello resettare e dedicarsi ad altro, ho composto una canzone al piano per divertimento e non mi aspettavo che avesse tutto questo successo e risonanza mediatica. Posso dire di avere grande fiducia nei piani del team, so come lavorano e che un giorno arriveremo a lottare con la Red Bull. Non posso dire quando, così come non posso dire molto su questo GP. Sarà un weekend difficile, probabilmente uno dei più difficili in assoluto perché avremo la Sprint Race con le sue qualifiche e una sola sessione di prove libere. Il monegasco commenta poi i cambiamenti nella Ferrari e le voci sul suo futuro, con Mercedes interessata alle sue prestazioni: “Oggi abbiamo ricevuto la notizia dell’addio di Laurent Mekies (sarà team principal di AlphaTauri dal 2024, ndr), ma la squadra è più di una persona. Sono molto fiducioso per i prossimi anni con Frederic Vasseur. Le voci sulla Mercedes? Non ho ancora sentito nessuno. Non per il momento. Sono completamente concentrato sul progetto attuale e sulla Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso

per il futuro. Poi si vedrà. Se possiamo riprenderci? Certo. Abbiamo tutto per farlo, ma il passo da compiere è davvero grande. Sono il primo ad esserne consapevole, ma se c’è una squadra che può farlo, è la Ferrari". Gli fa eco Carlos Sainz, che ha presenziato alla conferenza stampa dei piloti: “Mekies diventerà team principal dell’AlphaTauri, è un ruolo a cui non poteva rinunciare. Ma ho fiducia totale nel team e chi arriverà sarà all’altezza”.

