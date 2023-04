Rivoluzione Ferrari: Mekies lascia e sarà il nuovo team principal Alpha Tauri

UFFICIALE

Il francese non sarà più il direttore sportivo della scuderia di Maranello

© Getty Images La notizia era nell'aria da qualche giorno e ora, da Baku, è arrivata anche l'ufficialità: Laurent Mekies lascia la Ferrari per diventare il nuovo team principal dell'Alpha Tauri. L'ingegnere francese, attuale direttore sportivo della scuderia di Maranello, prenderà il posto di Franz Tost che lascerà l'incarico a Faenza al termine della stagione. Per Mekies si tratta di un ritorno nella squadra italiana dopo l'addio nel 2014 per entrare nella Fia: dal 2018 era a Maranello.

Per Mekies un nuovo passo della sua carriera: "Innanzitutto, vorrei rendere omaggio a Franz per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni di direzione a Faenza. Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia io che Peter potremo contare sul suo contributo e sui suoi consigli nei tempi a venire. Guardando al futuro, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare alla Scuderia dove ho trascorso gran parte della mia carriera. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per un sempre maggiore successo in futuro e, insieme a Peter, non vedo l’ora che ciò accada".

L’AlphaTauri ha annunciato anche l’arrivo – stavolta già nel 2023 – di Peter Bayer come nuovo amministratore delegato. Il nuovo CEO ha ricoperto di recente il ruolo di Direttore esecutivo della F1 e di Segretario generale per gli sport automobilistici presso la FIA: supervisionerà la direzione strategica della squadra presso le strutture di Faenza e nel Regno Unito.