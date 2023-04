Leclerc può lasciare la Ferrari? Marko svela: "Se non fa abbastanza punti..."

FORMULA 1

Il consulente Red Bull lancia la bomba di mercato, col monegasco che potrebbe lasciare il Cavallino Rampante

© Getty Images L'avvio di stagione di Charles Leclerc alla guida della Ferrari SF-23 non è stato dei migliori, con una monoposto che ha tradito più volte il monegasco che non è riuscito ad andare oltre il 7° posto come miglior piazzamento in tre gare condite da due ritiri. Non l'inizio che ci si aspettava, non le tre gare che il 16 della Rossa avrebbe voluto viste le ambizioni Mondiali contro la Red Bull di Max Verstappen. E proprio dalla casa dei Tori arriva una bomba di mercato di Helmut Marko che ha svelato: "C'è una clausola per lasciare la Ferrari".

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Bild Marko, consulente della Red Bull, ha infatti svelato che il contratto del 25enne monegasco potrebbe essere rescisso in anticipo. LA naturale scadenza del 2024, infatti, potrebbe non essere portata al termine se si dovesse presentare una occasione "nera" per il pilota Ferrari. Vedi anche Formula 1 Baku Dangerous: pareggio di bilancio tra Red Bull e Mercedes, Ferrari e Aston Martin in agguato

"È comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva" ha svelato Marko, che al quotidiano tedesco ha lanciato la bomba: "Se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto". Parole, o per meglio dire al momento insinuazioni, che ricordano quanto subito dalla Red Bull proprio da Ferrari: "Questa clausola permise a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015".

Una situazione difficile per Ferrari e Leclerc, col monegasco che deve anche fare i conti con la dovuta realtà con un retrogusto amaro in bocca. La scorsa stagione, infatti, a parità di gare il pilota della Rossa aveva 71 punti ed era leader del campionato, oggi è invece decimo con 6 punti e con un ritardo di 63 punti su Verstappen e, soprattutto, 65 rispetto al Leclerc del 2022. Vedi anche Formula 1 F1, Vasseur: "Presto nuovi aggiornamenti, la Ferrari può migliorare ancora"

Diverso invece il pensiero del consulente Red Bull su Sainz: "Al momento a Maranello non ha senso voler fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro".