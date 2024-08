Leclerc: "Sorpreso e soddisfatto. Vasseur: "Passo avanti, ma non siamo qui per fare terzi"

GP OLANDA

Il clan ferrarista tira un sospiro di sollievo dopo due giorni di prove a dit poco problematici

© Getty Images "Sono molto, molto sorpreso. Di solito non sono contento di un terzo posto ma oggi è diverso: sono davvero soddisfatto. Abbiamo fatto fatica nei due giorni di prove ma in gara abbiamo trovato passo e anche la strategia ha funzionato, permettendoci di guadagnare posizioni e di iniziare alla grande la seconda parte del Mondiale. La partenza ci ha offerto una grande opportunità, sapevo che il primo giro era fondamentale, quindi ho attaccato subito ma ero tutt'altro che certo di confermare al traguardo il terzo posto, al termine di un weekend così." Charles Leclecr sorpreso e (moderatamente) felice al termine del Gran Premio d'Olanda che si chiude con un podio difficile da ipotizzare a ruote ferme.

L'ottimismo di fondo del monegasco trova conferme nelle parole dopo-gara di Carlos Sainz che dopo due giorni di prove travagliati si trasforma e chiude al quinto posto una gara tutta all'attacco:

"Per valutare fino in fondo un fine settimana di gara occorre per forza di case attendere la domenica pomeriggio. Dopo le qualifiche eravamo tutti abbacchiati, a partire da me stesso. Oggi invece siamo felici e sollevati. Certo, la McLaren ormai è lontana ed è la grande favorita anche il prossimo weekend a Monza. Con Red Bull e Mercedes il confronto è più aperto. Da questo punto di vista mi sorprende come siamo risusciti a tenere dietro Piastri, anzi nel finale anche io mi sono avvicinato molto a lui".

Parole e pensieri "a ponte" tra la gara che ha segnato la ripresa dopo la pausa estiva e l'appuntamento-clou con il Gran Premio d'Italia per il Team Principal Frederic Vasseur:

"È stata una gran bella gara. Arrivando a Zandvoort non eravamo molto ottimisti, tantomeno dopo le qualifiche. Abbiamo fatto una bella partenza, poi molto bene strategia e gestione pneumatici. Leclerc ha tenuto dietro Piastri che aveva un vantaggio-gomme essendosi fermato dopo di noi. Abbiamo chiuso a cinque secondi da Verstappen partendo molto indietro. Certo, Norris rimane molto lontano e noi non siamo qui per arrivare terzi, però c'è un passo avanti. Dobbiamo prendere questo risultato come base di ripartenza per il resto della stagione. Ci godiamo per qualche ora questo risultato, poi pensiamo a Monza, che è un circuito più adatto a noi e dove portiamo un pacchetto di aggiornamenti tecnici".