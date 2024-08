Ferrari verso Monza, Leclerc: "Non partiamo favoriti ma tifosi e novità possono darci la spinta"

interviste ferrari

Intervista esclusiva ai piloti ferraristi e al team principal Vasseur verso il Gran Premio di Monza

Per la Ferrari il gran premio di Monza di Formula 1 è sempre un appuntamento particolare, anche in una stagione sin qui difficile nonostante l'ultimo podio di Charles Leclerc in Olanda abbia riacceso la speranza di poter lottare anche in Italia. Anna Capella ha intervistato in esclusiva il pilota monegasco, oltre a Carlos Sainz (all'ultimo gp di Monza da pilota Rosso) e il team principal Frederic Vasseur.

LECLERC: "RIPETERE IL 2019 SAREBBE SPECIALE"

"Ripetere la vittoria del 2019 sarebbe speciale. Non arriviamo come favoriti ma spero che la passione dei tifosi e i nuovi pezzi che portiamo, se funzioneranno bene, sarà una spinta grande per poter tornare al posto più alto del podio.

SAINZ: "ANCORA 7 GARE DA FARE BENE"

"Monza 2023 è uno dei più bei ricordi come pilota Ferrari: la pole position, certo, ma anche salire sul podio davanti così tanti tifosi. Vorrei ripetermi, magari lottando per la vittoria... Abbiamo ancora 7 gare davanti, possiamo tornare a vincere ma dobbiamo fare le cose per bene".

VASSEUR: "COSÌ TANTO ENTUSIASMO CHE È DURA CONCENTRARSI"

"Proviamo a non pensare all'entusiasmo che ci circonda ma è difficile, c'è cosi tanta passione che a volte è difficile restare concentrati".