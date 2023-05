Ferrari, Leclerc: "La macchina non si comporta ancora come vorrei"

FERRARI

Soddisfatto Sainz: "Bene in entrambe le sessioni, chiedo scusa per quell'errore di calcolo nel finale..."

© Getty Images Charles Leclerc non si sente ancora al top dopo le prime due sessioni di libere del GP di Monaco, la sua pista di casa: "È stata una giornata complicata perché la vettura non si comporta ancora esattamente come vorremmo - le parole del monegasco -. Dobbiamo guardare bene i dati e lavorare ancora un po' sull’assetto della macchina per fare in modo di avere il giusto feeling per domani. La gara? Non abbiamo provato ancora niente per la gara, perché qui la qualifica è fondamentale e va preparata nel miglior modo possibile".

Charles, ai francesi di Canal+, ha anche parlato della deludente gara del 2022: "Volevo rompere tutto, non stavo bene. Avevo fatto tutto alla perfezione, era stato un weekend perfetto, mi ero qualificato in pole position, in gara avevamo un ritmo incredibile. Finire la gara in quarta posizione non è stato facile. Mi sarebbe piaciuto vincere due volte a Monaco, sarebbe stato bello, ma cercherò di farlo funzionare quest'anno. L'anno scorso non abbiamo fatto la scelta giusta in termini di strategia. Non credo nella sfortuna, dobbiamo fare tutto alla perfezione questo fine settimana e lo faremo".

SAINZ: "BENE IN ENTRAMBE LE SESSIONI"

Carlos Sainz si dice molto soddisfatto, nonostante la botta nel finale della FP2: "Siamo stati veloci in entrambe le sessioni, quindi è stata una giornata positiva. Voglio ancora provare un paio di cose sul set-up per cercare di migliorare, ma nel complesso mi sento abbastanza competitivo. Chiedo scusa al team per l'errore di calcolo nel finale".