Leclerc punta a cancellare Le Castellet: "Potremmo avere ancora problemi, ma vogliamo risolverli"

La Ferrari si presenta al Red Bull Ring per il GP di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, con l’obiettivo di dimenticare la delusione maturata in Francia: "Stiamo lavorando per risolvere i problemi - dice Charles Leclerc nella conferenza stampa della vigilia - ma potremmo essere in difficoltà anche in questo weekend". Gli fa eco Carlos Sainz: "In gara abbiamo debolezze, ma cercheremo di migliorare".

La Ferrari arriva al Red Bull Ring, sede dei prossimi due Gp (Stiria e Austria) con l'obiettivo di dimenticare il weekend da incubo in Francia: dopo una buona qualifica, non sono arrivati punti per il Cavallino Rampante, che cercherà il riscatto proprio nell'ottavo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. A tentare di suonare la carica, nel corso della conferenza stampa della vigilia, è Charles Leclerc, addirittura sedicesimo a Le Castellet: "Stiamo lavorando per capire cosa è successo al Paul Richard, siamo focalizzati sul risolvere questi problemi. Non abbiamo però ancora trovato risposte definitive, per questo potremmo averne ancora. La qualifica potrebbe essere la stessa della Francia, e spero che il passo gara sia migliore". Il monegasco proverà a risollevarsi dopo il pessimo piazzamento: lo farà su una delle piste più adatte e apprezzate. "Questo è uno dei miei circuiti preferiti - conferma Leclerc - è molto corto e veloce. Mi piace molto il ritmo, anche se non ho segreti particolari legati a questo tracciato".

L'undicesimo posto del Gp di Francia non può soddisfare neanche Carlos Sainz, quinto in qualifica ma fuori dalla zona punti dopo la gara: "Non ci aspettavamo di avere queste difficoltà a Le Castellet - confessa lo spagnolo - i problemi all'anteriore ci hanno penalizzato. In questi giorni abbiamo analizzato i dati per capire come si è comportata la vettura. Stiamo considerando altre possibilità di set up in modo da massimizzare i risultati nel weekend. Al momento possiamo soltanto limitare i problemi, mentre nel medio periodo puntiamo a risolverli. Vedere le mie due qualifiche più importanti in Portogallo e in Francia non trasformarsi in punti la domenica è stato deludente. In gara abbiamo debolezze, un'ottima qualifica non ci garantisce vita facile il giorno successivo". Come il compagno di scuderia Leclerc, allora, Sainz cercherà il riscatto sul Red Bull Ring: "Una bella pista - dice il pilota della Ferrari - dove il giro è veloce, con due curve interessanti che non puoi permetterti di sbagliare: un decimo può fare la differenza, è uno dei circuiti più impegnativi. Non so se soffriremo come a Le Castellet, dipenderà dal meteo e dalla nostra capacità di risolvere questi problemi: con la pioggia conteranno di più le gomme anteriori, che rendono più difficile la guida".