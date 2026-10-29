F1 MEXICO

Leclerc: "Potrebbe essere un ottimo weekend per noi. Il nodo resta la qualifica..."

Il ferrarista è determinato a tornare sul podio alto entro la fine della stagione

di Stefano Gatti
29 Ott 2026 - 21:52
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Alla vigilia dei primi turni di prove libere del Gran Premio di Città del Messico Charles Leclerc prova a rimanere piuttosto "abbottonato" sul ruolo di favorita che molti osservatori assegnano in Centroamerica alla Ferrari. Il monegasco individua come al solito nelle qualifiche il punto debole delle Rosse e punta a riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio per interrompere un digiuno di vittorie che dura dal suo successo dello scorso mese di luglio a Silverstone, in casa del nemico.

CHARLES LECLERC

"Favoriti noi qui? Non lo so... Certo, ci stiamo avvicinando al vertice. Il trend da Singapore in avanti e poi a Austin è buono e ultimamente abbiamo tratto il massimo o quasi dal nostro potenziale ma non credo che qui siamo favoriti. La Mercedes resta davanti e anche la Red Bull negli ultimi Gran Premi è andata è molto forte. Se saremo in grado di mettere sull'asfalto tutto il nostro potenziale, beh questo potrebbe essere un ottimo weekend per noi. Il nodo rimane la qualifica, lo si è visto diverse volte quest'anno e recentemente proprio ad Austin, dove nel Q3 abbiamo perso la possibilità di partire dalla prima fila. Abbiamo una macchina molto veloce ma anche molto sensibile fuori dalla finestra ottimale, anche solo al variare della temperatura. È un limite molto chiaro, che conosciamo bene ma dobbiamo ancora trovarne la soluzione. Se non altro lo sappiamo e quindi siamo concentrati su quell'obiettivo. Non sono particolarmente interessato alla possibilità di raggiungere il secondo posto nella classifica generale. Io penso a vincere qualche gara da qui a fine anno e se ci riuscirò probabilmente farò anche dei passi avanti nella classifica generale ma non è una cosa dalla quale sono ossessionato".  

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