Leclerc: "Pole speciale, ora obiettivo vittoria". Sainz: "Ho passo, tutto può accadere"

Lo spagnolo pronto a spalleggiare il padrone di casa... senza escludere le prprie chances

© Getty Images "È stato bello, come la prima volta! Le sensazioni dopo un giro di qualifica sono speciali, l'entusiasmo è alto: davvero bello! La pole qui vuol dire tanto, la concentrazione, la tensione e i rischi delle qualifiche qui sono al massimo. In più abbiamo cambiato il motore all’ultimo minuto... Eravamo tiratissimi con i tempi. Tutto questo non ci ha lasciato tranquilli. Poi il sacchetto impigliato nell'ala anteriore. Tuttavia so dal passato che le qualifiche non sono tutto. Bisogna fare tutto il possibile, mettere tutto insieme in gara e negli anni passati non ci siamo riusciti. Ma ora siamo un team più forte, possiamo fare grandi cose e l'obiettivo è la vittoria. Monaco per me è come Monza e Imola, i punti a disposizione sono gli stessi degli altri GP ma il coinvolgimento emotivo di questi tre appuntamenti è speciale. Ora sono concentrato sul countdown da qui al momento del via. Per vincere occorre scattare bene al semaforo e, una volta fatto questo, sperare che anche Carlos Sainz si metta in buona posizione. Se saremo primo e secondo potremo gestire la gara, dobbiamo portare la vittoria a casa". Ha le idee chiare sulla strategia di gara, Charles Leclerc, appena sceso dalla SF-24 numero sedici al volante della quale ha appena messo a segno la sua terza pole position nel Gran Premio di Monaco e la ventiquattresima al volante della Rossa.

A parole, Sainz sembra disposto a... seguire il piano di Leclerc (e della Scuderia), dicendosi pronto ad appoggiare la candidatura al podio alto del suo compagno di squadra ma tra le righe lo spagnolo dichiara di avere un buon ritmo gara e non esclude quindi di potere inseguire un successo personale.

"Weekend duro per me, ho faticato a prendere fiducia. Strano, perchè di solito qui sono subito a mio agio. Abbiamo migliorato molto in qualifica. Avevo faticato tanto nelle prove libere e mi mancava fiducia, il terzo posto è un bel passo avanti. Volevo lottare per la pole ma Leclerc ha fatto un lavoro eccezionale, sono contento per lui. Nelle prove libere del venerdì ero sembrato forte nella simulazione di gara: sulla lunga distanza vado meglio, ho fiducia in un buon passo domani, ma qui conta la posizione in pista. La priorità è vincere con Charles, ha fatto tutto come si deve fin qui e se lo merita ma - come sempre - tutto può accadere".

A tirare le somme del sabato ferrarista è il Team Principal Frederic Vasseur:

Nel Q1 abbiamo perso un po' di tempo con quel sacchetto sull'ala davanti di Leclerc ma lui non si è innervosito e ha subito ritrovato la calma. Charles questo fine settimana sta volando. Anche Carlos ha fatto un gran giro a fine qualifiche e questo è molto importante dal punto di vista della strategia di gara. Non c'è nulla di scontato comunque, bisogna essere perfetti fino in fondo".