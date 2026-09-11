Leclerc: "Mi aspetto un'evoluzione importante". Hamilton: "Buon avvio ma c'è da lavorare"
I due ferraristi tengono la guardia alta nonostante il buon risultato dei primi due turni di prove liberedi Stefano Gatti
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Terzo e quarto tempo alle spalle delle due Mercedes nelle FP1, secondo e terzo tempo alle spalle del solo Kimi Antonelli nelle FP2: per la Ferrari il fine settimana madrileno è iniziato con il piede giusto e con Charles Leclerc sempre davanti a Lewis Hamilton sul fin qui inedito tracciato del Madring. Il monegasco dimostra di essersi lasciato alle spalle l'incidente di pochi giorni fa a Monza, il sette volte iridato fa più fatica ad interpretare la pista realizzata tra i padiglioni dell'IFEMA, incorrendo nelle ire di almeno tre colleghi che finisce per intralciare nel loro giro lanciato. Ecco il bilancio dei due ferraristi al termine della giornata d'apertura del fine settimana.
CHARLES LECLERC
"È stato bello guidare per la prima volta sul circuito di Madrid. È un tracciato cittadino impegnativo, una pista che mi piace molto. Sono rimasto piuttosto impressionato dal livello di grip che abbiamo trovato fin da subito, considerando che si tratta di un tracciato completamente nuovo e che sull’asfalto c’è ancora poca gomma. Mi aspetto quindi un’evoluzione importante nel corso del weekend. Il nostro obiettivo oggi era completare il maggior numero possibile di giri e raccogliere quanti più dati possibile: sia per conoscere meglio il tracciato sia per prepararci alle qualifiche, che probabilmente saranno il momento chiave del weekend, vista la difficoltà nel sorpassare. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a portare a casa domani".
LEWIS HAMILTON
"Questa pista è divertente da guidare e la prima sessione è stata un buon punto di partenza per noi. Con il passare della giornata abbiamo fatto un po’ più di fatica a portare la vettura nella finestra prestazionale giusta, quindi ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare, in particolare per quanto riguarda il bilancio vettura. È un circuito nuovo per tutti e oggi abbiamo raccolto molti dati utili, che analizzeremo questa sera. Ci sono sicuramente degli aspetti positivi e lavoreremo per fare un passo avanti in vista delle qualifiche di domani".
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Completare il maggior numero possibile di giri era uno degli obiettivi principali della Scuderia Ferrari HP nella prima giornata di attività in pista del Gran Premio di Spagna e la squadra è riuscita a portare a termine il programma che aveva preparato. Il circuito del Madring è infatti una novità assoluta per tutti e, come su ogni tracciato cittadino, per Charles Leclerc e Lewis Hamilton era importante prendere progressivamente confidenza con la pista e con i muretti, oltre a seguire l’evoluzione del grip dell’asfalto, che ha comunque offerto un livello di aderenza dignitoso fin dalla prima sessione. Nel corso delle due ore di prove libere la squadra ha lavorato con gomme Medium e Soft, raccogliendo dati utili sia in chiave qualifica che con una serie di giri consecutivi utili in preparazione della gara. Considerata la natura particolarmente tortuosa del Madring e la difficoltà attesa nell’effettuare sorpassi, gran parte del lavoro delle squadre si è concentrato sulla messa a punto per la qualifica, che potrebbe avere un peso particolarmente importante sull’esito della gara.
FP1. Nella prima sessione la squadra ha iniziato il programma con gomme Medium con le quali entrambi i piloti si sono trovati subito a proprio agio. Hamilton ha fatto segnare 1’34”620, precedendo di 63 millesimi Leclerc (1’34”683). Entrambi hanno completato una lunga sequenza iniziale - 15 giri per Lewis e 14 per Charles - e a venti minuti dal termine sono passati alla mescola Soft. A quel punto i due piloti hanno faticato a migliorare i propri tempi con la mescola più morbida. Leclerc è riuscito a farlo solo al quarto e ultimo tentativo, fermando il cronometro a 1’34”536 e chiudendo la sessione al terzo posto, mentre Hamilton non si è migliorato e ha terminato quarto con il tempo ottenuto in precedenza con le gomme Medium. Entrambi hanno completato 27 giri, per un totale di squadra di 54.
FP2. Anche nella seconda sessione Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con gomme Medium prima di passare alle Soft con le quali entrambi hanno migliorato i propri riferimenti: Leclerc ha fermato i cronometri a 1’33”775, secondo miglior tempo, mentre Hamilton ha ottenuto 1’33”811, che gli è valso la terza posizione. A poco più di venti minuti dal termine la sessione è stata interrotta in seguito all’incidente di Arvid Lindblad in curva 13. Alla ripartenza, con poco più di dieci minuti a disposizione, le due Ferrari hanno effettuato una sequenza di giri consecutivi con pneumatici usati: Charles continuando con le Soft e Lewis con le Medium utilizzate a inizio sessione. Leclerc ha completato 26 giri, Hamilton 23, portando il totale di squadra della giornata a 103 tornate.