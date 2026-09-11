Il calcio italiano riparte dai giovani: forum a Viareggio su iniziativa Ussi e Coppa Carnevale

Si gioca per la madre di tutte le battaglie. Ridare forza al calcio italiano partendo dal mondo giovanile per il futuro dell’Italia. Cento anni fa a Viareggio fu registrata la prima carta dell’anagrafe del calcio organizzato in federazione e l’ USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana vede in Viareggio per storia e tradizione specifica la base per tornare non a parlare ma ad agire per un’azione sinergica, efficace, di spessore morale e tecnico basi necessarie per una sorta di madre di tutte le battaglie per il calcio baby tra speranze e ambizioni ma troppo volte anche delusioni per ragazzi e famiglie . Fondamentale la storica esperienza della Viareggio Cup Coppa Carnevale da sempre vetrina del calcio giovanile. Appuntamento al Principino Centro Congressi dove già Ussi nello scorso gennaio con Italia Sport Summit ha avviato le celebrazioni “dialoganti” per gli 80 anni dalla fondazione. Brillante moderatrice dei lavori con la presenza di tutte le componenti Simona Rolandi, con il presidente nazionale della stampa sportiva Gianfranco Coppola e Alessandro Palagi presidente della Giovani Calciatori che propone nel comitato scientifico oltre a glorie sempre giovani dirigenti esperti come Ferdinando Arcopinto del club Italia e Vito Di Gioia del Settore Giovanile e scolastico, Enrico Sbardella del club Italia FIGC il cui presidente Claudio Ranieri attesissimo e’ rimasto a Roma colpito dal lutto per la morte del fratello Carlo.