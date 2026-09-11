F1 SPAGNA

Antonelli: "Circuito molto sfidante". Russell: "Ho preso una direzione sbagliata"

Il leader del Mondiale concentrato sul compromesso tra time attack e ricerca del passo gara

di Stefano Gatti
11 Set 2026 - 20:33
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Dopo aver preso le misure al Madring nelle FP1 (comunque secondo alle spalle del compagno di squadra), Kimi Antonelli "scocca" il miglior tempo nel secondo e ultimo turno di prove libere del venerdì, mentre George Russell passa dalla prima alla quinta casella della classifica dei tempi e si ritrova già con il fiatone all'inseguimento del suo scomodissimo teammate italiano ma anche delle due Ferrari e del rookie inglese Arvid Lindblad. I due piloti Mercedes mandano così in archivio la prima giornata di attività in pista e spostano il focus sulle qualifiche del sabato.

ANDREA KIMI ANTONELLI

"È il nostro primo giorno in pista a Madrid ed è un circuito davvero interessante sul quale guidare. È una vera sfida per noi come piloti, con molte curve ad alta velocità e i muri vicini. Devi essere molto preciso con le tue linee e bravo a frenare. È molto facile inchiodare, dato che ci sono molti punti nei quali si frena e si gira il volante contemporaneamente. È una sfida divertente e mi sta piacendo. Abbiamo avuto un buon primo giorno, ma c'è ancora molto lavoro da fare prima del resto del weekend. Sarà difficile trovare il compromesso tra tempo sul giro singolo e passo gara: sarà probabilmente una vera sfida. Questo rende ancora più importante il nostro lavoro nelle FP3 in vista delle qualifiche. Al tempo stesso dobbiamo appunto preparare altrettanto bene la macchina per il passo gara". 

GEORGE RUSSELL

"È stato molto divertente guidare sul Madring per la prima volta. È sempre un'esperienza piacevole provare un nuovo circuito. Questa pista poi è particolarmente impegnativa. Siamo partiti bene nelle FP1, la macchina è andata forte fin dall'inizio. Abbiamo fatto alcune modifiche per il secondo turno ma siamo andati nella direzione sbagliata e abbiamo pensato di tornare indietro. Il grande punto interrogativo riguarda il degrado degli pneumatici. Era molto alto nelle FP1, poi è andato a ridursi ma la curva Monumental mette davvero sotto pressione le gomme e sarà difficile da gestire domenica. È qualcosa a cui dovremo fare molta attenzione se vogliamo puntare in alto. Sorpassare qui è molto difficile, quindi le qualifiche saranno molto importanti. Siamo andati bene nel giro singolo ma non è sempre stato facile far funzionare le gomme al primo giro. Speriamo di riuscire a entrare nella lotta per la pole position".

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