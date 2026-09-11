Antonelli: "Circuito molto sfidante". Russell: "Ho preso una direzione sbagliata"

"È stato molto divertente guidare sul Madring per la prima volta. È sempre un'esperienza piacevole provare un nuovo circuito. Questa pista poi è particolarmente impegnativa. Siamo partiti bene nelle FP1, la macchina è andata forte fin dall'inizio. Abbiamo fatto alcune modifiche per il secondo turno ma siamo andati nella direzione sbagliata e abbiamo pensato di tornare indietro. Il grande punto interrogativo riguarda il degrado degli pneumatici. Era molto alto nelle FP1, poi è andato a ridursi ma la curva Monumental mette davvero sotto pressione le gomme e sarà difficile da gestire domenica. È qualcosa a cui dovremo fare molta attenzione se vogliamo puntare in alto. Sorpassare qui è molto difficile, quindi le qualifiche saranno molto importanti. Siamo andati bene nel giro singolo ma non è sempre stato facile far funzionare le gomme al primo giro. Speriamo di riuscire a entrare nella lotta per la pole position".