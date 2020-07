Leclerc: "Manca la velocità". Vettel: "E' ancora lunga, ma così non va"

IN CASA FERRARI

Qualifiche da dimenticare per la Ferrari che a Spielberg non riesce ad andare oltre il decimo e undicesimo tempo. Delusione per Charles Leclerc, fuori dalla Q3 come successo la scorsa settimana al compagno Vettel: "La verità è che non siamo abbastanza veloci. dobbiamo migliorare ancora qualcosa perché stare così distanti è difficile. Sapevo sarebbe stato complicato oggi". Vettel gli fa eco: "Così non va".

Clamorosamente fuori dalla Q3, primo degli esclusi, Leclerc non utilizza giri di parole per spiegare la situazione in casa Ferrari: "Se avessimo saputo del ritorno della pioggia avremmo modificato qualcosa. La verità è che non siamo abbastanza veloci e dobbiamo migliorare qualcosa. Stare a così distanti è difficile, il bilancio è migliorato ma c'è ancora tanto da fare. Onestamente sapevo delle difficoltà, ieri avevo messo un set up più aggressivo sull'asciutto e con la pioggia sapevo sarebbe stato difficile e lo è stato. L'obiettivo è che la macchina sia buona per domani sull'asciutto".

In Q3 questa volta ci va Sebastian Vettel, ma il tempo del tedesco non va oltre l'1'21''651 relegandolo al decimo posto: "Mi aspettavo di più, abbiamo visto in tutte e tre le sessioni che abbiamo avuto difficoltà. L'auto non aveva l'assetto per la pioggia e la visuale era complicata. Era difficile portare le gomme in temperatura".

"Quando non hai velocità tutto diventa complicato" ha proseguito il quattro volte campione del Mondo che però si è detto fiducioso: "E' ancora lunga, daremo tutto e proveremo a migliorare gara dopo gara. Non siamo contenti della nostra posizione, ma faremo di tutto per migliorarci. La situazione è questa, daremo il massimo per far funzionare meglio la macchina aggiornamento dopo aggiornamento. Quanto fatto fin qui non va bene".