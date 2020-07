GP Stiria: pole per Hamilton sotto la poggia. Verstappen in prima fila. Male le Ferrari

Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Stiria nel diluvio di Spielberg battendo Max Verstappen (+1.216), Carlos Sainz Jr. (+1.398) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas (+1.428). La Ferrari non va oltre il decimo tempo di Sebastian Vettel (+2.378) e l'undicesimo di Charles Leclerc, escluso dal Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon e sesto per Lando Norris, che però scatterà nono per la penalità ricevuta nelle prove libere.