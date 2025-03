Leclerc: "Lo scenario peggiore...". Hamilton: "Più vicino a Charles"

"La nostra performance è via via peggiorata e penso di saperne il motivo ma non dirò molto di più prima di visto i dati della telemetria. Siamo andati volutamente nella direzione di perdere qualcosa in termini di prestazione, però abbiamo sbagliato qualcosa. Il risultato è deludente, anzi è lo scenario peggiore ma questo è solo un punto di partenza. Il Mondiale è solo all'inizio: non puntiamo a fare miracoli ma a fare punti, il potenziale c'è. In qualifica ci siamo messi fuori dalla finestra operativa e si è visto. La macchina è cambiata tra Q2 e Q3 e non ho più ritrovato il feeling. Era diventata molto difficile dare. Per la gara ci sono tanti punti interrogativi, io farò come sempre il mio meglio". (Charles Leclerc)