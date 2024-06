Leclerc: "Lentissimo, mi passavano tutti..." Per Sainz "Senza fiducia finisci per sbagliare"

GP CANADA F1

La nona tappa del Mondiale segna una pesante battuta d'arresto per le speranze iridate della Scuderia

© Getty Images "Dobbiamo analizzare il problema che abbiamo avuto con la power unit. Ero lentissimo in rettilineo, mi passavano tutti. Perdevo un secondo e mezzo o anche due ad ogni giro. Cambiare power unit così spesso è un cattivo segno. Gara poi difficile da gestire: avevo mille cose da fare sul volante. Il problema di oggi è stato relativo solo alla power unit, quello delle qualifiche era un'altra cosa. Abbiamo perso la gara ieri". Charles Leclerc amaro ma lucido all'epilogo di un fine settimana tutto in discesa per le Rosse, ma nel senso negativo del termine: caduta libera insomma e una brusco risveglio dopo il weekend felice di Montecarlo.

© Getty Images

Gara lungamente anonima e chiusa anzitempo anche per Sainz:

"Sinceramente non avevamo passo: con le intermedie pensavamo di andare più forte ma la realtà è che questa fine settimana non siamo riusciti ad andare forte con nessun tipo di condizioni. Quando sei nel gruppo poi magari hai più ritmo ma sei nell'aria sporca e non puoi combinare granché. Con le slick andava meglio e ho provato a prendermi qualche rischio in più ma non c'è niente da fare: se non sei fiducia - come noi qui a Montreal - finisci per commettere un errore, che nel mio caso mi ha costretto al ritiro"

Tocca poi al Team Principal Frederic Vasseur completare il ragionamento:

"Abbiamo avuto un problema con la power unit della macchina di Leclerc, anzi con il controllo della power unit, che ha comportato una perdita di un secondo per una quindicina di giri. Ci sarebbe stata utile una bandiera rossa per procedere ad un reset senza perdere tempo ma non è successo, abbiamo perso quasi un intero giro: gara finita. Per quanto riguarda Sainz, all'inizio è rimasto bloccato a centro gruppo, poi è entrato in contatto con Bottas o Ricciardo e ha avuto danni all'ala anteriore e al fondo. E con una ventina di punti di aerodinamica in meno si può fare ben poco. È stato un fine settimana difficile, ma non per le condizioni mutevoli: ci siamo danneggiati da soli".