Leclerc: "La Ferrari ha una buona base, ma la Red Bull è avanti"

Charles Leclerc ha piazzato la sua Ferrari davanti a tutti nella seconda giornata di test di Sakhir, in Bahrain. Il pilota francese, il più veloce al mattino, non nasconde un certo ottimismo in vista del via del Mondiale 2024 di Formula 1. "L'anno scorso era il peggio che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo. Quest'anno il feeling è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore". Il monegasco non nasconde le sue buone sensazioni durante i test in corso in Bahrain. "Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport -. Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. Ma a livello di competitività non si può dire nulla: a volte ci sono state macchine molto veloci ma difficili da guidare, altre volte è capitato il contrario. La Red Bull comunque è ancora la referenza".