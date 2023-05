Leclerc, goffa caduta durante una partita di calcio: "Ho un talento naturale come pochi..."

A poche ore dal weekend del GP di Formula 1 sul tracciato della sua Monte-Carlo, Charles Leclerc è sceso in campo allo stadio Louis II di Monaco per una partita benefica di calcio. Il pilota della Ferrari è sempre in prima fila quando si tratta di questo tipo di occasioni, anche per la sua grande passione per il pallone. Certo, in pista se la cava decisamente meglio e lui stesso ha scherzato sulle sue prestazioni da calciatore, mostrando una foto in cui rotola goffamente durante un'azione. "Mi è stato dato un talento naturale per giocare a calcio che in pochi anno", ha scritto il monegasco in una storia social. Speriamo che domenica vada un po' meglio...