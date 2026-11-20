"È stata una giornata difficile per tutte le squadre, a causa delle condizioni meteo e della pista bagnata. Credo che la fotografia di oggi non offra molte indicazioni per il resto del weekend, dato che da domani sono previste condizioni di asciutto. Non abbiamo girato in FP1, mentre in FP2 siamo riusciti a completare un buon numero di tornate, raccogliendo informazioni utili sulla guida in queste condizioni. Speriamo che i dati raccolti possano tornarci utili in futuro. Domani, in sostanza, ripartiremo da zero e vedremo come sarà la situazione in FP3".