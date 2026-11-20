Leclerc: "Giornata interlocutoria, domani si parte da zero". Hamilton: "Ci attende una sfida diversa"
I due ferraristi indicano già nel terzo turno di prove libere un passaggio-chiave del weekend di Las Vegasdi Stefano Gatti
© Getty Images
Come tutti i loro colleghi, al termine della prima giornata del weekend by night di Las Vegas anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton accettano inevitabilmente la scommessa... al buio di un fine settimana iniziato con un primo turno di prove libere praticamente azzerato dalla pioggia e un secondo ben poco indicativo, vista la prospettiva di qualifiche e gara su asfalto asciutto.
CHARLES LECLERC
"È stata una giornata difficile per tutte le squadre, a causa delle condizioni meteo e della pista bagnata. Credo che la fotografia di oggi non offra molte indicazioni per il resto del weekend, dato che da domani sono previste condizioni di asciutto. Non abbiamo girato in FP1, mentre in FP2 siamo riusciti a completare un buon numero di tornate, raccogliendo informazioni utili sulla guida in queste condizioni. Speriamo che i dati raccolti possano tornarci utili in futuro. Domani, in sostanza, ripartiremo da zero e vedremo come sarà la situazione in FP3".
LEWIS HAMILTON
"Ci sono alcuni aspetti positivi che possiamo trarre dalla giornata di oggi. Aver dovuto perdere la prima sessione non ci ha penalizzato troppo, considerate le condizioni che non hanno permesso a nessuno di girare. In compenso è stato utile riuscire a completare diverse tornate in FP2. Abbiamo raccolto alcune indicazioni interessanti con il progressivo asciugarsi della pista e nel passaggio dalle gomme wet alle Intermedie, che ci danno alcuni elementi sui quali lavorare. Domani dovrebbe essere asciutto, ci attende una sfida diversa e dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente durante l’ultima sessione di prove libere in preparazione delle qualifiche, per riuscire a mettere la vettura nelle migliori condizioni possibili".
DINO BEGANOVIC
"A causa della forte pioggia in FP1 le condizioni della pista non ci hanno permesso di girare molto. Abbiamo completato soltanto un giro di installazione, quindi non c'è stata la possibilità di raccogliere dati, anche se è stato così per tutte le squadre. È comunque stato un piacere tornare al volante della SF-26 e ringrazio il team per l’opportunità che mi ha dato oggi".