FORMULA 1

Leclerc: "Ferrari, scelta di cuore. Scommetto su di noi a Montecarlo"

Fresco di rinnovo con la Rossa, il padroe di casa nonsi nascondi e punta al bis della sua vittoria di due anni fa

di Stefano Gatti
04 Giu 2026 - 14:58
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All'indomani dellìanuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco prima che la parola passi alla pista. Vincitore del suo Gran Premio di casa nel 2024, il monegasco non si è fatto pregare per tornare sul suo nuovo accordo con la Scuderia di Maranello. 

"Non avevo in mente una scadenza precisa per il mio rinnovo. È evidente che amo questo team. Sono alla mia ottava stagione al volante e sono alla Ferrari da dieci anni. È stata la prima squadra a credere in me. Da parte mia credo nel progetto e credo che Frederic Vasseur sia la persona giusta per riportare la Ferrari al vertice. Chiuderò la mia carriera in questo team? Chi può dirlo... In fondo ho solo ventotto anni. Sento che oggi questa sia la scelta giusta per me. Avevo alcune alternative, certo, ma non le rivelerò. Lo faranno casomai i diretti interessati, se vorranno. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, anche se non quanto ci sarebbe piaciuto. Ci manca qualcosa in termini di potenza, soffriamo sui rettilinei. Lottare per il titolo iridato? È difficile dirlo a questo punto della stagione ma siamo all'inizio di una nuova era regolamentare e le cose possono cambiare moto rapidamente. Noi ci stiamo mettendo tutta la motivazione. A Maranello stiamo spingendo al massimo per raggiungere la Mercedes: questa è la missione: portala a termine è tutta un'altra storia. Loro hanno ancora un vantaggio significativo nei nostri confronti e anche in quelli di McLaren e Red Bull. Però se c'è un posto nel quale mi sento di scommettere su di noi, beh... questo è proprio Montecarlo!"  

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