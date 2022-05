Leclerc e Sainz doppiatori per un giorno: saranno la voce di un personaggio del film Disney Lightyear

Charles Leclerc e Carlos Sainz per un giorno hanno accantonato tuta e casco e si sono messi davanti al microfono per diventare doppiatori nel nuovo lungometraggio della Disney Pixar, Lightyear – La vera storia di Buzz, che racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe della serie Toy Story, arrivato sugli schermi nel 1995. I due piloti della Ferrari daranno voce allo stesso personaggio animato: il pilota monegasco si occuperà della versione italiana, mentre lo spagnolo doppierà nella sua lingua madre. Ancora ignoto di che personaggio si tratti. Per scoprirlo bisognerà attendere l'uscita del film nelle sale, prevista in Italia per il 15 di giugno e in Spagna per il 17 giugno.

© Ufficio stampa Ferrari